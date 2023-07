Finale positivo a Piazza Affari (+0,3%), rendimento Btp in calo

Chiusura positiva per le borse del Vecchio Continente, mentre Wall Street procede contrastata. A Piazza Affari il Ftse Mib termina le contrattazioni in rialzo dello 0,3% a 28.706 punti. Denaro in particolare su Banca Mediolanum (+2,2%), Leonardo (+2,2%) e Diasorin (+2%) mentre scivolano in coda al listino principale Moncler (-1,4%) e Ferrari (-1,1%).

In forte calo i rendimenti obbligazionari europei dopo i commenti del membro della Bce Knot, che hanno ridotto le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi a settembre. Il numero uno della banca centrale olandese ha affermato che una stretta dopo luglio non è garantita e che dipenderà dai dati. Il rendimento del Btp si è ridotto al 4% per la prima volta a luglio e lo spread con il Bund è sceso a 162 bp.

Negli Usa l’S&P500 sale dello 0,3% e il Nasdsaq cede lo 0,1%. Focus sulle trimestrali di Morgan Stanley e Bank of America, mentre domani sera i riflettori saranno puntati su Ibm, Tesla e Netflix. Dall’agenda macro sono giunti i dati sotto le attese sulle vendite al dettaglio di giugno, in aumento dello 0,2% (consensus +0,5%) e sulla produzione industriale, in calo dello 0,5%.

Sul Forex, l’euro/dollaro scende dai massimi di oltre un anno e mezzo a 1,122 mentre il dollaro/yen si attesta a 138,9. Tra le materie prime il petrolio (Brent) supera nuovamente i 79 dollari al barile.