Canada: inflazione rallenta a giugno

La dinamica dell’inflazione in Canada ha registrato un rallentamento, portandosi per la prima volta dal marzo 2021 entro il range di controllo stabilito dalla banca centrale. Ciononostante, le pressioni sottostanti non sembrano aver subito variazioni significative.

Secondo quanto riportato da Statistics Canada, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,8% a giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato è inferiore alla stima mediana del 3% prevista da un sondaggio di Bloomberg tra gli economisti. Su base mensile, l’indice ha registrato un incremento dello 0,1%, anch’esso inferiore alle aspettative del 0,3%.

Altre due misure chiave dell’inflazione tenute d’occhio dalla Banca del Canada hanno mostrato un calo su base annua, con una media del 3,8%, rispetto al 3,9% del mese precedente, seppur superiore al 3,65% atteso dagli economisti.