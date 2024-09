WisdomTree lancia su Borsa Italiana il primo ETC al mondo sul gas naturale europeo

WisdomTree ha quotato oggi su Borsa Italiana il WisdomTree European Natural Gas ETC (TTFW), con un management expense ratio (MER) dello 0,49%.

Il TTFW mira a replicare la performance, al lordo di commissioni e spese, del BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ Index. L’indice sottostante è progettato per fornire agli investitori un’esposizione al gas scambiato sul Dutch Title Transfer Facility (TTF), che rappresenta l’hub di negoziazione del gas più liquido d’Europa e il benchmark per i prezzi del gas nella regione. L’Indice misura la performance, in termini di rendimento complessivo, sulla base dei contratti future sul gas sottostanti dell’ICE Dutch TTF.

Nitesh Shah, Head of Commodities & Macroeconomic Research, Europa, WisdomTree, ha dichiarato:

“Il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato nel 2022, ha cambiato profondamente i mercati del gas naturale in Europa. I flussi dalla Russia all’Europa occidentale, che in passato rappresentavano la principale fonte della regione, sono ormai trascurabili. Questa dipende molto di più dai gasdotti norvegesi e dalle importazioni globali di gas naturale liquefatto (GNL). Nel corso della transizione energetica, l’Unione europea continuerà a fare affidamento sul gas naturale. Per questo motivo, si verificheranno periodicamente forti aumenti dei relativi prezzi, in quanto il combustibile verrà utilizzato per compensare le carenze delle energie rinnovabili. Il Dutch Title Transfer Facility è il benchmark sul gas naturale più rappresentativo e liquido d’Europa ed è quindi lo strumento migliore per un’esposizione tattica a queste oscillazioni dei prezzi e per finalità di copertura”.

Per quanto riguarda gli ETP (exchange-traded product) sul gas naturale in Europa, WisdomTree detiene una quota di mercato pari all’85%. Il WisdomTree European Natural Gas (TTFW) completa la gamma di prodotti sul gas naturale di WisdomTree, che offrono esposizione al gas naturale statunitense Henry Hub, ovvero l’hub di negoziazione del gas più conosciuto negli Stati Uniti. Tra di essi figura il WisdomTree Natural Gas (NGAS), un’alternativa con copertura valutaria in euro, nonché esposizioni short e con leva. Tali prodotti consentono agli investitori di esprimere una visione tattica a breve termine e strategica a lungo termine.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto:

“Vantiamo una ricca tradizione in fatto di innovazione e lancio di esposizioni mai viste prima in tutte le asset class. Da WisdomTree, gli investitori si aspettano esposizioni che non sono in grado di trovare altrove, e questo è esattamente ciò che abbiamo fatto con l’ETC. Il prodotto rafforza la nostra posizione di leader nel mercato degli ETP su materie prime e mette a disposizione degli investitori un ulteriore strumento che possono sfruttare per orientarsi in un contesto di mercato dinamico”.

Di seguito le informazioni sul prodotto:

Nome del prodotto MER Borsa Valuta di negoziazione Codice di borsa ISIN WisdomTree European Natural Gas 0,49% London Stock Exchange EUR TTFW XS2872233403 WisdomTree European Natural Gas 0,49% London Stock Exchange GBX EGAS XS2872233403 WisdomTree European Natural Gas 0,49% Borsa Italiana EUR TTFW XS2872233403 WisdomTree European Natural Gas 0,49% Börse Xetra EUR EGAS XS2872233403

WisdomTree offre la gamma più completa di ETP su materie prime in Europa, con circa 21,5 miliardi di dollari di masse gestite attraverso la sua piattaforma.