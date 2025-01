Fidelity International quota su Borsa Italiana i primi due ETF della gamma “Quality Value”

Fidelity International amplia la sua gamma di ETF Enhanced Index con due nuovi ETF “Quality Value”. Il Fidelity US Quality Value UCITS ETF e il Fidelity Global Quality Value UCITS ETF costituiscono i primi elementi della nuova gamma di ETF Quality Value.

Dopo il successo della gamma di ETF Quality Income che ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari, la gamma Quality Value offre un approccio diversificato rispetto alle strategie di investimento tradizionali basate sui fattori value, affrontando alcune delle principali sfide di questi investimenti. L’approccio di Fidelity mira a migliorare la definizione di value tenendo conto di alcuni asset intangibili come la Ricerca&Sviluppo, evitando le trappole del value attraverso un focus su titoli di qualità e controllando al contempo l’esposizione settoriale e per paese rispetto all’intero mercato.

I nuovi ETF replicano la famiglia Fidelity Quality Value Index, progettata utilizzando la ricerca quantitativa e l’esperienza di Fidelity nel factor investing, per riflettere la performance dei titoli di società a grande e media capitalizzazione che presentano valutazioni interessanti, criteri ESG e specifiche caratteristiche di qualità dell’investimento.

I fondi, classificati come Articolo 8 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), mirano a fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti del capitale e del reddito, che rifletta, prima delle commissioni e delle spese, il rendimento del rispettivo indice geografico. Entrambi i fondi da oggi sono disponibili per gli investitori italiani anche su Borsa Italiana.

Dal lancio nel 2017, gli ETF di Fidelity sono stati apprezzati dagli investitori, crescendo fino a raggiungere oltre 8,2 miliardi di dollari di asset in gestione in 24 diverse strategie. La nuova gamma Quality Value si aggiunge agli ETF Quality Income di Fidelity e alle gamme attive a reddito fisso e azionarie in rapida crescita. Nel corso dell’anno seguiranno altri focus geografici all’interno della nuova gamma Quality Value.

Alastair Baillie Strong, Head of ETF di Fidelity International, ha commentato: