Fidelity International amplia la sua offerta di ETF attivi sostenibili

Il mercato europeo degli ETF attivi continua a mostrare una solida crescita, con assets under management oltre il 50% da inizio anno e un valore di quasi 50 miliardi di dollari nel Vecchio Continente. In risposta alla crescente domanda, Fidelity International annuncia il lancio di due nuovi ETF fixed income che vanno ad ampliare la sua gamma di ETF sostenibili attivi.

Il Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF e il Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable USD High Yield Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF sono stati quotati su Xetra, il listino di Francoforte, e verranno quotati prossimamente al London Stock Exchange, sul SIX e su Borsa Italiana. I fondi vanno ad aggiungersi al Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF, lanciato a novembre 2022 e che ha già raccolto 800 milioni di dollari.

Grazie alla ricerca quantitativa, fondamentale e sulla sostenibilità di Fidelity, i Fondi investono in un portfolio composto soprattutto da debito corporate high-yield e subinvestment grade di emittenti globali, che ricercano income e crescita del capitale e allo stesso tempo perseguono l’allineamento con gli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi sul riscaldamento globale, limitando l’esposizione alle emissioni di carbonio nei loro rispettivi portafogli.

I fondi sono costruiti e ribilanciati attraverso l’applicazione del modello multi-fattoriale proprietario di Fidelity, basato sul patrimonio della ricerca quantitativa sul reddito fisso della società. Il modello punta a generare alpha sistematicamente durante il ciclo di mercato, conservando al contempo le caratteristiche fondamentali dell’asset class. È concepito per generare ritorni con investimenti basati su segnali quantitativi (fattori) che mirano a identificare emittenti che sovraperformano tenendo conto in modo rigoroso dei costi di transazione.

Alastair Baillie Strong, Head of ETFs di Fidelity International, commenta:

“Grazie alle ampie capacità di ricerca di Fidelity e agli insight di investimento proprietari, siamo in grado di offrire ai nostri clienti una gamma di ETF attivi posizionati in modo unico, con esposizioni interessanti rispetto ai puri index trackers, a un costo interessante. Dal lancio nel 2021, i nostri ETF sostenibili si sono dimostrati molto apprezzati dai clienti, raggiungendo a oggi di oltre 5,7 miliardi di dollari di asset under management in 13 differenti strategie attive.”