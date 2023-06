Ferretti, protagonista italiano del mercato globale degli yacht di lusso ha registrato una partenza positiva nel debutto a Piazza Affari. Il titolo, già quotato a Hong Kong, ha chiuso ieri in rialzo raggiungendo i 25,2 dollari locali. Mentre a Milano, le azioni di Ferretti nei primi minuti di trading hanno raggiunto una quota di 3,14 euro per azione, in rialzo del 4%, al di sopra dei 3 euro per azione fissati durante il collocamento. Mentre il nostro indice di riferimento, il Ftse Mib prosegue poco sopra la parità +0,3% a 27.332 punti.

Ferretti, market cap di €1 miliardo

In seguito all’IPO, Ferretti ha ottenuto proventi lordi pari a 265 milioni di euro e una capitalizzazione pari a circa 1 miliardo di euro. Mentre Chimera Abu Dhabi, il fondo di investimento di Abu Dabhi, Danilo Iervolino, il patron della Salernitana e Karel Komarek, il miliardario ceco sono stati i principali anchor investor dell’operazione, e hanno sottoscritto in totale circa il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale.

Il titolo ha poi perso terreno (-1,3) attestandosi leggermente al di sotto dei 3 euro per azione, attualmente a 2,96 euro per azione.

L’azionista di controllo Weichai ha venduto fino a oltre il 28%, raccogliendo 265 milioni di euro, in un processo che ha visto entrare come anchor investor anche Danilo Iervolino, editore di Bfc Media, l’Espresso e patron della Salernitana.

“Weichai group supporta con fermezza Ferretti, promuovendone la crescita in tutto il mondo e in particolare in Apac. Cerchiamo di dare la giusta spinta alla potenza degli yacht Ferretti. Mi auguro di fornire ulteriore supporto” ha detto il presidente di Ferretti Tan Xuguang, durante la cerimonia di quotazione nella sede di Borsa Italiana.

Il manager ha ricordato che quando il gruppo cinese comprò l’azienda nel 2012, questa fatturava circa 300 milioni, mentre oggi incassa 1,07 miliardi di euro, anche consolidando delle acquisizioni. “L’anno scorso, durante la fase maggiore della pandemia, ci siamo quotati a Hong Kong, diventando la prima società italiana che si è quotata a Hong Kong negli ultimi 10 anni. Oggi Ferretti torna a casa per la quotazione a Milano, diventando la prima società al mondo ad avere una doppia quotazione, a Hong Kong e Milano, e creando un esempio di collaborazione di successo cinese ed europea”, ha proseguito Xuguang.