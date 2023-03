Fed e tassi: Powell pronto a rialzi più aggressivi anti-inflazione. Dow Jones -575 punti, Nasdaq -1,25%

La Fed di Jerome Powell è pronta ad alzare i tassi sui fed funds Usa in modo più aggressivo rispetto a quanto stimato in precedenza, al fine di ridurre una crescita dell’inflazione che continua a confermarsi ostinatamente alta. E’ quanto è emerso dal discorso che il presidente Jerome Powell ha proferito nel suo intervento al Senato degli Stati Uniti, nella giornata di ieri. Un discorso che ha scatenato potenti sell off a Wall Street, tanto che il Dow Jones ha cancellato con gli smobilizzi di ieri i guadagni riportati dall’inizio del 2023.

In particolare il Dow Jone ha chiuso con un tonfo di quasi 575 punti (-1,72%), a 32.856,46 punti; lo S&P 500 è sceso dell’ 1,53% bucando la soglia di 4.000 punti, a quota 3.986,37. Il Nasdaq Composite è scivolato dell’1,25% a 11.530,33 punti.

“Gli ultimi dati macroeconomici si sono confermati più forti delle attese, fattore che suggerisce che il livello finale dei tassi di interesse sarà probabilmente più alto di quanto anticipato in precedenza”, ha detto Powell, aggiungendo che la Fed potrebbe dunque tornare ad alzare i tassi in modo più aggressivo di quanto ha deciso di fare nell’ultima riunione, quando ha annunciato una stretta monetaria di 25 punti base.

“Se l’insieme dei dati dovesse indicare la necessità di varare una politica restrittiva più forte, saremmo pronti ad aumentare il ritmo dei rialzi dei tassi”, ha detto il numero uno della Federal Reserve nella sua audizione al Senato Usa.