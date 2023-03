Wall Street poco mossa in avvio, occhi puntati su Powell

Wall Street apre sulla parità, prima della testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al Congresso. S&P500 (flat), Dow Jones (-0,1%) e Nasdaq (+0,2%) sono pressoché invariati, con Meta Platforms in luce (+2,1%) grazie ai rumors sui tagli al personale.

Poco mossi anche i rendimenti dei Treasury, con il tasso sul decennale al 3,95% e il biennale al 4,88%, mentre l’euro/dollaro viaggia in calo a 1,065.

Il doppio intervento di Powell, in calendario tra oggi e domani, detterà probabilmente la direzione dei mercati nei prossimi giorni, fino al job report di venerdì, l’altro grande appuntamento di questa settimana. I toni del numero uno della Fed potrebbero fornire indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria in vista della riunione del 21-22 marzo. Sebbene sia previsto un aumento dei tassi di 25 punti base resta aperta la porta per un ritocco più marcato, da mezzo punto percentuale.

Allo stesso modo, una lettura ancora solida sul mercato del lavoro venerdì potrebbe giustificare manovre più restrittive. Al momento, i mercati prezzano un tasso terminale intorno al 5,4% tra luglio e settembre.