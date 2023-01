Fabio Barchiesi racconta l’accordo CDP-BPER

Fabio Barchiesi: “Da CDP e BPER 112 milioni a favore di 15 imprese nel 2022”

Fabio Barchiesi, Chief of CEO Staff e Responsabile Coordinamento Implementazione Piano e Iniziative Strategiche presso Cassa Depositi e Prestiti, ha commentato il programma di basket bond promosso da CDP e BPER Banca che ha portato ad una raccolta complessiva nel 2022 pari a 112 milioni a favore di 15 imprese operanti in diversi settori dell’economia italiana. Il Basket Bond ha previsto una quarta emissione da 33 milioni che ha interessato 4 imprese e conferma la volontà di CDP e Prestiti e BPER di finanziare in modo alternativo la crescita dimensionale delle PMI e Mid-Cap italiane facilitandone il ricorso al mercato del credito.

Che cos’è e come funziona un Basket Bond? Qual è il ruolo di CDP?

Il Basket Bond è un innovativo meccanismo che soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l’implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento. Tale meccanismo si basa sull’emissione di un titolo (ABS, Asset Backed Security) garantito da un pool di obbligazioni emesse da PMI e Mid Cap Italiane. In queste operazioni CDP agisce nel ruolo di “Anchor Investor”. I Basket Bond sono rivolti alle PMI e alle Small Mid Cap che vogliono ottenere risorse finanziare di medio-lungo termine per sostenere i loro progetti di crescita, innovazione e internazionalizzazione.

Il portafoglio di CDP si concentra su due tipologie di Basket Bond, quelli Regionali e quelli a Mercato. I Basket Bond Regionali prevedono la costituzione di un portafoglio di minibond emessi da società con sede nella regione di riferimento per finanziare i rispettivi piani di sviluppo. Il programma ha l’obiettivo di sostenere il tessuto imprenditoriale e sociale dell’area prescelta. Il portafoglio beneficia di una garanzia pubblica, sotto forma di cash collateral, rilasciata dalla Finanziaria Regionale a copertura del 100% delle prime perdite registrate sul portafoglio. I Basket Bond a Mercato sono programmi volti a sostenere lo sviluppo e la crescita di PMI e Mid-Cap italiane con finanziamenti a medio-lungo termine attraverso un canale alternativo a quello bancario. Per questa tipologia di prodotto è possibile valutare di volta in volta l’utilizzo di garanzie a condizioni di mercato.

Fabio Barchiesi: “La quarta tranche ha interessato quattro nuove emittenti”

Focalizzando l’attenzione sulla quarta tranche del Basket Bond, Fabio Barchiesi ha spiegato come “questo investimento abbia interessato quattro nuove emittenti attive in diversi settori strategici dell’economia italiana quali il manifatturiero, l’ICT e il commercio”: la veronese Grimet, azienda produttrice di cilindri speciali in acciaio che ha emesso minibond per 4 milioni; l’emiliana Bayker Italia, attiva nella commercializzazione di piastrelle che ha emesso minibond per 4 milioni, Wiit, gruppo di servizi Cloud e CyberSecurity che ha emesso minibond per 20 milioni, OSAI Automation System, che opera nel settore dell’automazione dei processi industriali e che ha emesso minibond per 5 milioni.

Nel dettaglio, le aziende hanno emesso minibond della durata compresa tra 4 e 6 anni con l’obiettivo di raccogliere risorse strategiche a sostegno dei rispettivi piani di acquisizione, investimento e sviluppo in Italia e all’estero. CDP e BPER Banca hanno agito in qualità di Anchor Investor del programma sottoscrivendo ciascuna il 50% dell’ammontare della quarta tranche, così come era avvenuto nelle precedenti emissioni del programma, che è stato il primo a beneficiare della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia della Banca Europea per gli Investimenti.

Fabio Barchiesi racconta la strategia di investimento di CDP nelle imprese italiane

Con questa operazione, come spiegato da Fabio Barchiesi in un recente intervento, CDP conferma la volontà di giocare un ruolo di primo piano in un momento in cui l’economia del Paese ha bisogno di fiducia per rilanciarsi. L’obiettivo è quello di promuovere con interventi importanti e mirati il percorso di crescita dell’economia del nostro Paese.

Il programma ideato da CDP e BPER ha registrato una performance di mercato positiva, impegnando le risorse in tempi rapidi a favore della crescita, della competitività e dei nuovi investimenti delle 15 aziende italiane coinvolte. Lanciato a inizio settembre 2022 con un plafond che può arrivare fino a 250 milioni, il piano in pochi mesi ha consentito il perfezionamento di quattro tranche dal valore complessivo di 112 milioni, che lo rendono una delle più grandi operazioni per dimensione e tempi di emissione nel 2022 all’interno del panorama italiano dei Basket Bond.

Fabio Barchiesi: “CDP e BPER supportano la crescita delle PMI italiane”

Fabio Barchiesi ha commentato la partnership CDP-BPER che sarà fondamentale per la crescita di numerose imprese italiane: “In qualità di Responsabile del Coordinamento Implementazione Piano e Iniziative Strategiche di Cassa Depositi e Prestiti, esprimo la mia piena soddisfazione per l’emissione del Basket Bond da CDP e BPER per un importo di 112 milioni a favore di 15 imprese nel 2022. Questa iniziativa rappresenta un contributo significativo alla ripresa economica del nostro Paese e allo sviluppo delle imprese italiane”.

Fabio Barchiesi spiega l’importanza dell’accordo di CDP e BPER nell’attuale momento di crisi economica: “Il Basket Bond offre un’innovativa forma di finanziamento, che consente alle imprese di accedere a risorse finanziarie a condizioni vantaggiose, supportando la loro crescita e lo sviluppo. Questo rappresenta un importante passo verso l’obiettivo di sostenere le imprese italiane in un momento in cui sono necessari il coraggio e la forte determinazione per uscire dalla crisi. Con l’obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale italiano attraverso strumenti finanziari innovativi, CDP è stata in grado di offrire un contributo significativo attraverso questa iniziativa ed insieme a BPER si impegna a continuare a lavorare per supportare le imprese italiane e la ripresa economica del nostro Paese, sia in termini di finanziamento che di sviluppo”.