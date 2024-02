Eurozona, PIMCO e le opportunità sui bond in un contesto delicato

Nonostante un inizio promettente nel 2023, l’economia dell’Eurozona è stata segnata da una debolezza persistente per gran parte dell’anno, e le previsioni indicano che questa fragilità continuerà nel corso del 2024. Analizzando le sfide e le prospettive per l’anno in corso, è evidente che l’Europa affronta una serie di ostacoli che influenzeranno il suo percorso economico. Ad approfondire il tema ed evidenziari quali opportunità ci sono è Nicola Mai, Economist e Sovereign Credit Analyst di PIMCO.

La debolezza dell’Europa

L’indice Composite Purchasing Managers dell’Eurozona, dopo un picco nel 2023, è sceso a giugno sotto la soglia critica di 50, segnalando un’indebolimento dell’economia. Si prevede per il 2024 un periodo di stagnazione o leggera contrazione, con l’Europa ancora alle prese con gli effetti persistenti dello shock energetico e la mancanza di stimoli fiscali adeguati.

Il “problema” Germania

La Germania, pilastro del Vecchio Continente, ha registrato una performance deludente, con una produzione industriale in declino e ordini in diminuzione. Questo impatto negativo ha amplificato le sfide globali, come la perdita di competitività rispetto alla Cina e l’aumento dei prezzi del gas a seguito del conflitto in Ucraina. Data la dimensione economica della Germania all’interno dell’Eurozona, la sua debolezza ha un impatto significativo sull’intera regione, contribuendo all’instabilità economica complessiva.

La politica monetaria della BCE

L’inflazione in Europa ha raggiunto il suo picco e ora risulta in calo, con la BCE che potrebbe intraprendere tagli dei tassi per affrontare questo nuovo scenario. Tuttavia, tale azione sarà accompagnata da notevole cautela per evitare un riaccelerazione dell’inflazione.

Inflazione core della zona euro

Prospettive sull’obbligazionario

Nel contesto delle prospettive macroeconomiche, l’esperto di PIMCO evidenzia le opportunità sui bond: “Siamo cauti sulla parte anteriore della curva, ma vediamo opportunità nella parte intermedia, considerate la nostra previsione di tagli dei tassi più profondi nel tempo e la nostra opinione che i tassi di destinazione rimangano bassi. Un’esposizione in questa parte della curva evita anche la parte lunga, che potrebbe essere soggetta a un elevato fabbisogno di emissioni e alla riduzione del bilancio della BCE. Riteniamo che la duration europea sia un efficace diversificatore di portafoglio: Sebbene i rendimenti siano generalmente più bassi rispetto agli Stati Uniti, le prospettive macroeconomiche relativamente contenute della regione dovrebbero consentire ai mercati europei del reddito fisso di performare”.

Insomma, mentre l’Eurozona affronta le sfide del 2024, una gestione prudente e una comprensione accurata delle prospettive macroeconomiche possono guidare gli investitori attraverso un ambiente volatile, consentendo loro di navigare in modo efficace attraverso le incertezze e capitalizzare sulle opportunità emergenti.