ETF tematici, primo semestre all’insegna dell’IA e dei temi green innovativi

Nel primo semestre 2023 gli ETF tematici UCITS hanno chiuso in territorio negativo con deflussi per 715 milioni di dollari. Questo è ciò che emerge dalle ultime analisi di Rize ETF, il primo emittente europeo specializzato proprio in ETF tematici, strumenti che permettono agli investitori di investire in modo rapido ed efficiente sui megatrend più innovativi.

I quattro temi che hanno trainato la raccolta di ETF tematici

Nonostante i deflussi per 715 milioni di dollari, se andiamo ad escludere “i dati relativi al tema che classifichiamo come Gender Equality (-928 milioni), dovuti alla negoziazione di un singolo asset manager su un proprio ETF, i nuovi asset netti vedono una crescita di 212 milioni di dollari”, commenta Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF.

Gli afflussi (1,6 miliardi di dollari) del primo semestre sono stati dominati da quattro temi, che da soli valgono il 79% del totale.

Stiamo parlando della:

Robotica, automazione e IA (744 milioni di dollari),

(744 milioni di dollari), Economia circolare (192 milioni di dollari),

(192 milioni di dollari), Beni di lusso (188 milioni di dollari),

(188 milioni di dollari), Nuove fonti di energia (132 milioni di dollari).

Da soli, gli ETF su Robotica, automazione e IA (744 milioni di dollari) corrispondono a circa metà degli afflussi (49%), e stanno tuttora registrando un’impennata di interesse sulla scia del boom dell’IA. Gli investitori si sono mostrati ansiosi di cogliere le opportunità di questo tema sempre più pervasivo.

Ma in molti stanno anche cercando di capitalizzare i vantaggi derivanti da legislazioni e regolamentazioni ambientali sempre più avanzate: lo dimostrano la solidità degli afflussi su temi come i già citati Economia circolare (192 milioni di dollari) e Nuove fonti di energia (131 milioni di dollari), ma anche su altri sottosettori quali Veicoli elettrici e batterie (63 milioni di dollari), Clima e ambiente (39 milioni di dollari), Idrogeno (34 milioni di dollari) e Solare (12 milioni di dollari).

Perde forza il tema dei beni di lusso

Al contrario, il tema dei Beni di lusso, sebbene abbia attratto afflussi consistenti nel primo trimestre, ha ormai da diversi mesi visto interrompersi questa tendenza positiva.

Guardando ai deflussi (-2,3 miliardi di dollari), questi hanno incluso 321 milioni di dollari in uscita dal tema Energia pulita. In generale, gli ETF “Clean Energy” non sono riusciti a mantenere le notevoli performance degli anni precedenti.

“La nostra opinione è che gli investitori attenti alla transizione verde stiano sempre più spesso evitando il tema dell’energia pulita, preferendo ridurre il rischio idiosincratico attraverso ETF con un’esposizione più ampia alle soluzioni climatiche e ambientali”, commenta Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF.

Deflussi significati anche sul tema Agribusiness (-205 milioni di dollari), dopo un 2022 eccezionale, e su diversi temi con duration maggiore: dalla Digitalizzazione (-94 milioni di dollari), all’Internet & Ecommerce in Cina (-72 milioni di dollari), Smart Cities (-57 milioni di dollari) e Cloud Computing (-43 milioni di dollari).