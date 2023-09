WisdomTree ha abilitato lo staking in WisdomTree Physical Ethereum (ETHW), il suo ETP sull’ether con copertura fisica. Il rendimento annuo percentuale di Ethereum varia tra il 4 e l’8%. WisdomTree Physical Ethereum (ETHW) è quotato su Börse Xetra, SIX, la Borsa svizzera e le borse Euronext di Parigi e Amsterdam. L’ETHW ha un total expense ratio pari allo 0,95%.

Lo staking è un modo per delegare ether, la moneta nativa della rete di Ethereum, a un nodo validatore. Così facendo, le nuove transazioni vengono convalidate sulla blockchain di Ethereum, proteggendo contemporaneamente la rete. Mettendo ether in staking e favorendo il funzionamento della rete attraverso la convalida delle transazioni, gli investitori ricevono una ricompensa dello “staking”, pagata dalla rete.

Mirva Anttila , Director, Digital Assets Research, WisdomTree, ha dichiarato: “L’aggiornamento Shapella è stato un importante passo avanti per la rete di Ethereum, che ha consentito il prelievo degli ether in staking e delle relative ricompense; inoltre, ha permesso a Ethereum di completare la sua transizione verso il proof of stake. Per fornire agli investitori le ricompense dello staking abbiamo dovuto affrontare numerose sfide e, ora che le abbiamo superate, siamo in grado di offrire loro le ricompense dello staking attraverso un approccio con gestione del rischio”.

WisdomTree Physical Ethereum fornisce agli investitori un modo per ottenere esposizione al prezzo dell’ether, la moneta nativa della blockchain di Ethereum, pur sfruttando gli aspetti migliori dell’infrastruttura finanziaria e della strutturazione del prodotto tradizionali. L’ETP consente agli investitori di accedere all’ether senza detenere direttamente la criptovaluta, archiviare chiavi di accesso private o interagire in alcun modo con la blockchain e l’infrastruttura della valuta digitale.

WisdomTree ha collaborato attivamente con la sua depositaria per introdurre lo staking in WisdomTree Physical Ethereum. Unitosi a WisdomTree Physical Solana (SOLW), ETHW è il secondo ETP a fornire la ricompensa dello staking nella gamma di prodotti dedicati alle criptovalute di WisdomTree.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “Lo staking può potenzialmente rendere l’investimento in criptovalute più interessante per gli investitori. Ci siamo impegnati a costruire e migliorare i prodotti per allinearci alle loro esigenze. Questo significa continuare a innovarsi e a evolvere con il mercato, in modo da poter offrire una gamma di prodotti dedicati alle criptovalute di livello istituzionale, che siano i migliori della categoria. Tuttavia, questo non dovrebbe mai andare a scapito della sicurezza/gestione del rischio; tale convinzione rappresenta il fulcro del nostro approccio allo staking.”