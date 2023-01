Il provider europeo di ETF Tabula Investment Management Limited ha lanciato il primo ETF sui titoli di Stato del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC).

In particolare, si tratta del Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN) offre un’esposizione ad un ampio portafoglio di titoli di stato denominati in USD emessi da sei Paesi GCC (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Kuwait).

Il GCC, essendo la regione produttrice di petrolio più grande al mondo, rappresenta un’interessante opportunità d’investimento per gli investitori che cercano un’esposizione a nazioni a rapido sviluppo economico e che presentano ambiziosi piani di liberalizzazione e diversificazione delle proprie economie. Sino ad ora, gli investitori europei in ETF potevano accedere al mercato obbligazionario del Medio Oriente solo attraverso ETF emergenti o globali.

Meccanismo di funzionamento

Le obbligazioni sovrane in USD GCC sono titoli dei mercati emergenti di alta qualità ed offrono vantaggi di diversificazione rispetto alle altre obbligazioni globali. L’ETF TGCC indirizza alcune di queste sfide ed e’ di supporto a decisioni di asset allocation molto più granulari. Il TGCC mira a seguire l’Indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex- 144a.

Sviluppato da Tabula, l’indice è composto da circa 100 titoli di Stato con rating da AA a B denominati in USD. Per essere incluse, le obbligazioni devono avere una scadenza minima di 1 anno ed un importo minimo in circolazione di 500 milioni di dollari USA.

L’indice offre attualmente un’esposizione a sei Paesi GCC ed applica un limite massimo del 25% per nazione. Inoltre, l’indice ha un rendimento attuale del 5,2% ed una duration di 7,8 anni.

“Con i timori di recessione e la continua incertezza economica che restano predominanti a livello globale, gli investitori potrebbero considerare la situazione attuale come un momento propizio per rivalutare le decisioni di asset allocation, con l’obiettivo di aumentare la diversificazione tra regioni e le tipologie di strumenti investibili”, afferma Michael John Lytle, CEO di Tabula. “Le obbligazioni sovrane emesse dai Paesi CCG hanno storicamente mostrato uno Sharpe Ratio superiore all’EM in generale ed offrono ancora una redditività elevata. Poiché la regione del CCG intraprende numerose iniziative per diversificare i ricavi provenienti dal petrolio e dal gas, un’allocazione più granulare alla regione potrebbe svolgere un ruolo significativo nella costruzione di portafogli più difensivi.”