Equita: nasce l’iniziativa “Equita Green Impact Fund”

Equita annuncia il lancio di una nuova asset class rivolta al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili.

L’Europa sarà la prima a raggiungere la climate-neutrality entro il 2050 ed entro il 2030 almeno il 42% circa dell’energia consumata dovrà provenire da fonti sostenibili. L’obiettivo di Equita è quindi offrire agli investitori istituzionali accesso al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili, beneficiando dei trend in atto.

La nuova asset class sarà gestita da un team di esperti del settore, entrati a far parte del Gruppo Equita nel corso del 2023 ma che operano sul mercato dal 2011. Il team è già al lavoro sul lancio del fondo Equita Green Impact Fund (“EGIF”) e ha avviato un dialogo con alcuni potenziali investitori, inclusi possibili anchor investor.

La strategia di EGIF sarà di investire in rinnovabili come il fotovoltaico, l’eolico e il biogas.

Con il lancio di questa nuova asset class – che beneficia di buona stabilità e prevedibilità dei flussi di cassa, bassa correlazione con le asset class tradizionali e che rappresenta una forma di hedging verso l’inflazione – Equita punta a diversificare ulteriormente l’offerta dell’Alternative Asset Management ed incrementare il mix di asset illiquidi in gestione, crescendo ulteriormente come piattaforma multi-asset in Italia e in Europa e consolidando l’expertise del Gruppo nel mondo della sostenibilità e degli investimenti green.