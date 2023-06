Borse europee fiacche in attesa di Powell. Londra guarda a inflazione

Partenza fiacca per le principali Borse europee nella seduta infrasettimanale. Nei primi minuti di contrattazioni gli indici si muovono in calo con il Dax di Francoforte che indietreggia dello 0,19% e il Cac40 che cede lo 0,3%, mentre l’indice inglese Ftse 100 indietreggia dello 0,55 per cento.

Nel radar degli operatori il dato dell’inflazione britannica che è salita a maggio al ritmo annuo dell’8,7%, così come ad aprile. Peggio è andata

con la lettura dell’inflazione core, che esclude i prezzi energetici, alimentari, tabacco e alcol, che è balzata del 7,1% su base annua, in crescita rispetto al 6,8% di aprile e al record dal marzo del 1992. Numeri che arrivano dritti sul tavolo della Bank of England (BoE) che si riunirà domani e che secondo gli analisti dovrebbe annunciare un nuovo aumento dei tassi.

Intanto nell’eurozona non ci sono dati di rilievo in calendario. Da cerchiare in rosso però c’è l’audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, di fronte alla Commissione Affari Finanziari della Camera. Secondo gli esperti di ING, il focus sarà sul percorso della politica monetaria alla luce dei recenti sviluppi dell’inflazione e dell’occupazione.