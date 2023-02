Eni valuta la cessione del 5%-10% di Plenitude a fondo norvegese HitecVision (analisti)

Secondo MF, Eni starebbe studiando la cessione di una quota pari al 5%-10% di Plenitude al fondo norvegese di private equity HitecVision. La valorizzazione di Plenitude indicata da MF è pari a 8,4 miliardi di euro e secondo il quotidiano, la vendita non impedirebbe di riaprire il progetto di quotazione di Plenitude, messo in pausa da Eni.

Come ricorda Equita, Eni e HitecVision hanno investito in Vårgrønn, una Joint Venture con l’obiettivo di diventare una delle maggiori aziende nello sviluppo, costruzione, gestione e finanziamento di progetti di energia rinnovabile in Norvegia. Vårgrønn è detenuta da Eni con una quota del 69,6%, e da HitecVision con una quota del 30,4%. HitecVision ha una quota del 20.7% in Var Energi per il tramite di Point Resources, società E&P norvegese quotata a Oslo in cui Eni partecipa al 63.1%. “L’eventuale vendita di una quota di Plenitude a HitecVision risulterebbe una proxy indicativa della valutazione per l`IPO” dicono gli analisti. A Piazza Affari il titolo Eni al momento segna una flessione dello 0,65% a 13,76 euro.