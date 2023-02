NVP: accordo pluriennale con WTA Media e Dazn per circa 10 mln

NVP, attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha sottoscritto un accordo quadriennale per il quale si stimano ricavi per circa 10 milioni con WTA Media (Women’s Tennis Association) e Dazn Group Limited UK per la produzione del WTA Tour.

NVP, grazie all’expertise acquisita negli anni e al know‐how maturato oltre agli importanti investimenti effettuati in infrastruttura tecnologica, è stata scelta come fornitore esclusivo per la realizzazione dei tornei femminili internazionali 500 e 1000.

La Società fornirà per ogni tappa un numero massimo di 32 telecamere e oltre 40 tecnici su scala mondiale, prevedendo di raggiungere un pubblico superiore ai 500 milioni di spettatori.

NVP si configura come partner di alto livello, nella fornitura di mezzi regia OB Van, sistemi innovativi all‐in one, unità produttive flight‐case, materiale tecnico nonché personale altamente qualificato con esperienza pluriennale nel settore, al fine di garantire i più elevati standard di prestazione e realizzazione dell’evento.

L’accordo siglato si configura un progetto internazionale di massimo livello che coinvolgerà tutti i continenti con 8 tappe a Doha, Stoccarda, Berlino, Charlestone, San Jose, Tokyo, Eastbourn e Montreal, oltre le finali che si svolgeranno a Shanghai.