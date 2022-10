ENI: utile netto adj oltre le attese a 3,73 miliardi nel 3° trimestre

Eni chiude un terzo trimestre migliore rispetto a quanto si aspettava il mercato. L’utile netto adjusted è stato di 3,73 miliardi di euro, in linea con il trimestre

precedente. Le stime di consensus Bloomberg indicavano un utile adj a 3,21 miliardi. L’utile operativo adj si è attestato a 5,77 miliardi di euro rispetto ai 4,95 miliardi di euro del consensus.

La produzione del terzo trimestre 2022 è stata di 1,58 milioni di boe/giorno, in linea rispetto al secondo trimestre 2022 ma in calo del 7% rispetto al terzo trimestre 2021, per effetto del minor contributo del Kazakhstan, della Nigeria e della Norvegia.