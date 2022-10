Neosperience: forte crescita dei risultati consolidati nel I semestre 2022, proseguono le esplorazioni per nuove acquisizioni

Neosperience ha registrato nel primo semestre 2022 ricavi pari a 11,7 milioni di euro (+34% rispetto al 30 giugno 2021), grazie all’acquisizione di numerosi nuovi clienti (oggi oltre 800, rispetto ai 200 del 2019) e all’ampliamento dell’offerta. L’Ebitda si è attestato a 4,11 milioni, con un significativo incremento del 32% rispetto all’analogo valore del 30 giugno 2021, con un’incidenza del 35,1% sui ricavi, grazie al rilevante contributo delle attività di rivendita di soluzioni scalabili.

Questi importanti risultati, si legge nella nota, raggiunti in un periodo difficile per l’economia italiana e internazionale, evidenziano la solidità del modello di business Neosperience, basato su una crescente pluralità di competenze e di mercati, che diversifica il rischio di dipendenza da un numero limitato di linee di attività. È inoltre costante l’attenzione e l’impegno da parte di tutta la squadra per il mantenimento di elevati margini di vendita e l’apprezzamento dei prodotti e servizi di Neosperience da parte del mercato.

L’Ebit si è mantenuto stabile a 1,24 milioni (+3,6%), nonostante la crescita significativa degli ammortamenti. L’Utile Netto è stato pari a 0,53 milioni (0,64 milioni nel 1° semestre 2021).

Nella seconda parte dell’anno, è proseguita l’attività volta ad acquisire nuovi rilevanti clienti nei settori: turismo, health, pharma, energy e utility e servizi finanziari, per la realizzazione di progetti basati sulle Solution in portafoglio. Inoltre, sono proseguite le attività di cross-selling, al fine di valorizzare le relazioni con i clienti già attivi presso ciascuna società del gruppo; a questo riguardo, si legge nella nota, ci attendiamo un ulteriore impulso alle vendite derivante dall’intensificazione di questa attività che ha prodotto fin qui ottimi risultati. Proseguono, infine, le esplorazioni per nuove acquisizioni, sulla scorta del track record positivo, laddove nelle operazioni di acquisizione finora completate si è raggiunto un ottimo livello di integrazione e collaborazione.