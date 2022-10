BB Biotech: utile di CHF 210 mln nel III trimestre. Nuovo investimento in Rivus Pharmaceuticals

L’andamento ondivago dei mercati finanziari è proseguito con decisione nel terzo trimestre e anche il comparto sanitario non è stato immune a questo trend.

Nel terzo trimestre 2022 BB Biotech ha riportato un utile netto di CHF 210 milioni, a fronte di una perdita di CHF 208 milioni nello stesso periodo del 2021. La conseguenza diretta di questa dinamica è una netta riduzione del premio del corso dell’azione rispetto al NAV.

Il portafoglio investimenti ha visto una nuova posizione nella società non quotata Rivus Pharmaceuticals: BB Biotech ha infatti partecipato al finanziamento di serie B, volto a supportare lo sviluppo clinico del preparato HU6, un innovativo (first in class) acceleratore metabolico controllato, concepito per la terapia delle malattie cardiometaboliche, con un’enfasi particolare sull’obesità. Il team di gestione ha inoltre incrementato le partecipazioni in Celldex e in Revolution Medicines.

Nel terzo trimestre, l’attenzione degli investitori si è concentrata sul flusso intenso e costante di lanci sul mercato coronati da pieno successo per farmaci innovativi di aziende biotecnologiche di dimensioni medio-grandi. Secondo il parere del team di gestione di BB Biotech, il mercato presenta valutazioni interessanti e offre pertanto opportunità d’investimento estremamente remunerative.