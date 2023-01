Il 2023 sarà una grande opportunità per il governo Meloni di lasciare la propria impronta nell’economia italiana vista la moltitudine di posti di lavoro di alto profilo che dovranno essere riempiti, incluso il governatore di Banca d’Italia attualmente guidata da Ignazio Visco.

Il mandato del capo della Banca d’Italia, Ignazio Visco, scadrà ad ottobre 2023. Prima di questa carica, verrà decisa la leadership di oltre 60 imprese statali, comprese le big del comparto energetico e delle utilities: Eni ed Enel. Anche la posizione di Direttore Generale del Tesoro, attualmente occupata da Alessandro Rivera, dovrebbe essere confermata questo mese, carica precedentemente detenuta da Mario Draghi.

La premier Meloni e il ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti dovranno decidere se restare con il Direttore in carica, Alessandro Rivera, o sostituirlo con un altro profilo.

Nominare i nuovi capi per le società strategiche dello stato, senza dubbio avrà un impatto sulle politiche del paese nel medio lungo periodo. Le due blue chip di Piazza Affari, Enel ed Eni insieme sono 1/5 dell’intero peso del Ftse Mib.

Tornando sul discorso Bankitalia, le nomine sono ugualmente importanti e di grande peso internazionale, soprattutto dopo le critiche dell’esecutivo rivolte alla Bce per aver alzato i tassi troppo velocemente i tassi e avviato il QT, ovvero la riduzione degli acquisti di titoli di stato dell’Eurozona.

Descalzi potrebbe essere riconfermato alla guida di Eni

Eni, la più grande compagnia statale produttore di petrolio, attualmente è guidata da Claudio Descalzi dal 2014 e al suo terzo mandato. Secondo le indiscrezioni stampa, Descalzi è considerato relativamente vicino al governo e probabilmente rimarrà in carica per un quarto mandato.

Nella foto Claudio Descalzi, CEO di Eni

Eni è uno dei maggiori produttori di petrolio in Europa, attiva in 69 paesi ed è la principale compagnia petrolifera operativa nel continente africano.

Claudio Descalzi ha una vasta esperienza nella gestione di parti del mondo geopoliticamente sensibili. Inoltre, ha lavorato a stretto contatto con più governi supervisionando gli interessi della società e di conseguenza del paese.

Vale la pena sottolineare che oltre ad essere una fonte di reddito per lo Stato, la società petrolifera è un protagonista importante nelle politiche energetiche statali, diventate priorità dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Enel, governo verso la sostituzione di Starace

Enel, il gruppo distributore di gas ed elettricità, attualmente guidato da Francesco Starace, è uno dei grandi protagonisti nelle politiche legate alla transizione verde dello Stato. Vale la pena ricordare che il perseguimento delle politiche di transizione ecologica sono fondamentali per ricevere i fondi del Recovery Fund.

Nella Foto Francesco Starace, CEO di Enel

L’attuale CEO, Francesco Starace, anche lui al terzo mandato, ha meno probabilità di essere mantenuto, secondo fonti di Bloomberg. I portavoce di Enel e del ministero delle Finanze italiano hanno rifiutato di commentare. Nessuna decisione legata alla nomina è stata presa dal governo.

La utility presente in 30 paesi intende vendere asset per un valore di 21 miliardi di euro, uscendo da Argentina, Perù e Romania per ridurre il proprio debito. Starace è fiducioso che tali accordi saranno conclusi “abbastanza velocemente” nel corso del 2023.

Leonardo, governo Meloni verso la sostituzione di Profumo

Un altro peso massimo è la società di difesa Leonardo, guidata dall’ex banchiere Alessandro Profumo, che sta per terminare il suo secondo mandato. Secondo fonti anonime di Bloomberg è probabile che il CEO Alessandro Profumo venga sostituito con qualcuno più vicino al governo Meloni.

Nella foto Alessandro Profumo, CEO di Leonardo

La società di rilevante interesse nazionale è attiva nel settore della difesa e sicurezza e fa parte dell’industria aerospaziale.