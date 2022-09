Engineering e Tinaba: dalla partnership nuova soluzione «plug and play» per il settore bancario

Engineering, Digital Transformation Company italiana e Tinaba, App Fintech italiana, hanno sottoscritto una partnership che permette di offrire al sistema bancario italiano ed estero una soluzione unica per accelerare il percorso di trasformazione digitale.

L’offerta, si legge nella nota, si rivolge a tutte le banche che hanno come obiettivo quello di dotarsi, in tempi rapidi, di servizi digitali a vantaggio dei propri clienti e senza la necessità di modificare il proprio sistema legacy, offrendo un nuovo modello di servizio che comprende prodotti e servizi tecnologici quali ad esempio roboadvisor, crowdfunding, servizi di pagamento app based e criptovalute, che si basano su tecnologia sicura e già testata in mercati regolamentati.

L’accordo tra i due player prende forma in un contesto sfidante in cui sono ancora molte le banche che

necessitano di una ulteriore spinta tecnologica. Le banche veicoleranno investimenti per la trasformazione

digitale con focus sul miglioramento della customer experience e sull’evoluzione della propria piattaforma

multicanale digitale per circa 5,3 miliardi di euro nel 2022, ulteriormente in crescita nel periodo 2023-2026.