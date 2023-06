Enertronica: approva operazione di ristrutturazione

Il Cda di Enertronica ha approvato l’operazione di ristrutturazione che si sostanzia in diversi punti.

Innanzitutto, la piena riattivazione del ciclo di approvvigionamento e produttivo, tramite nuova finanza, e lo sviluppo commerciale di prodotti e servizi esistenti e di nuovi prodotti e servizi. La società prevede un recupero di marginalità, attraverso il miglioramento dell’efficienza nel processo di procurement, oltre alla salvaguardia del personale altamente qualificato e una revisione della struttura del capitale.

Verrà avviata una collaborazione con un partner strategico, tra i principali operatori del settore storage a livello mondiale, con cui il relativo contratto vincolante di fornitura, del valore di € 40 milioni, è stato stipulato sul finire del 2022. Sarà invece ceduta, nel corso del 2023, la partecipazione detenuta nella società veicolo namibiana Unisun.

Fra le altre misure, la conversione in equity di un credito per circa 6,7 milioni di euro e l’apporto di nuova finanza prededucibile: 15 milioni a medio-lungo termine e fino a 7 milioni a breve termine. Infine, è prevista la conversione in azioni di categoria speciale cum warrant dell’intero prestito obbligazionario convertibile denominato “Enertronica 2017 – 2022”.