Netflix investe $2,5 miliardi in Corea del Sud

Netflix si è impegnata a sostenere gli showrunners e gli studi coreani, delineando come intende investire parte dei $2,5 miliardi stanziati per il Paese asiatico.

Il co-CEO Ted Sarandos ha dichiarato giovedì che la sua azienda finanzierà programmi di formazione per la nuova generazione di autori e intrattenitori, sia davanti che dietro la telecamera. Netflix collaborerà con organizzazioni locali per individuare e formare giovani talenti.

Queste iniziative evidenziano come i programmi coreani siano stati negli ultimi anni un catalizzatore sorprendente per Netflix, che ha bisogno di contenuti originali di successo per differenziarsi dai rivali come Walt Disney e Apple. Circa tre quinti degli utenti Netflix hanno guardato uno show coreano, e il tempo di visione di questi programmi è cresciuto sei volte in soli quattro anni, ha detto Sarandos.

Nell’aprile scorso, Netflix si è impegnata a investire $2,5 miliardi nei prossimi quattro anni nel paese. La Corea del Sud è già diventata uno dei maggiori fornitori di serie TV e film per Netflix, contribuendo a far crescere le iscrizioni globali man mano che sempre più consumatori si sintonizzano su drammi e reality show coreani. Tuttavia, il successo ha suscitato proteste da parte dei creatori di contenuti locali, che si lamentano di non aver condiviso proporzionalmente tale successo, e dai fornitori di servizi Internet che desiderano che Netflix paghi per il picco di attività di streaming online.