Enel X realizza il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo per Aeroporti di Roma

Enel X, la divisione di Enel specializzata in soluzioni e servizi di efficienza energetica, ha recentemente vinto una gara pubblica europea indetta da Aeroporti di Roma. L’obiettivo è fornire soluzioni e tecnologie innovative che integrino la produzione di energia da fonti rinnovabili, accelerando il percorso di sostenibilità dell’ente aeroportuale.

Per realizzare questo ambizioso progetto, Enel X collaborerà con Circet SpA, un’importante azienda che opera nel settore dello sviluppo di infrastrutture. Insieme, le due società lavoreranno per creare il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo all’interno di un aeroporto europeo, un traguardo significativo nella promozione di fonti di energia pulita e sostenibili.

L’impianto fotovoltaico che verrà realizzato grazie a questa collaborazione rappresenterà un importante passo avanti nella diffusione dell’energia rinnovabile negli aeroporti europei. Enel X e Circet SpA, attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie nel campo dell’efficienza energetica, contribuiranno in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla promozione di un futuro più verde e sostenibile.