Starbucks: dipendenti USA incrociano le braccia

Quasi tutti i negozi Starbucks sciopereranno in tutti gli Stati Uniti, a partire da oggi a Seattle, dopo che il gigante del caffè e il sindacato che rappresenta i baristi si sono scontrati pubblicamente per le affermazioni secondo cui l’azienda non avrebbe permesso di decorare le caffetterie in occasione del Pride month.

Il sindacato, Starbucks Workers United, ha dichiarato che più di 150 negozi, che rappresentano circa 3.500 lavoratori, si sono impegnati ad aderire agli scioperi, che si svolgeranno nel corso della prossima settimana. Più di due dozzine di altri negozi stanno votando le autorizzazioni allo sciopero e il numero potrebbe salire a quasi 200 negozi entro la fine della settimana, ha dichiarato il sindacato.