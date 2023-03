Enel: Donnarumma, Scaroni e Cattaneo tra i più accreditati per sostituire Starace (analisti)

Il Corriere della Sera riporta un’intervista a Starace nel weekend e tra gli spunti dell’articolo Equita sottolinea come gli obiettivi del PNRR sono raggiungibili sulle rinnovabili, nel 2022 sono stati realizzati oltre 210k impianti sui tetti e 300k sono attesi nel 2023, la rete di distribuizione a bassa tensione completamente digitalizzata consente di implementare questo modello di energia distribuita. Gli obiettivi di gruppo sono stati raggiunti nonostante il contesto di mercato complesso dalla crisi nucleare Francese, alla carenza idro fino agli eventi della guerra e gli interventi governativi. Il piano di disposals conclude un processo iniziato anni fa con la semplificazione di gruppo, l’uscita è da paesi non più core per opportunità di sviluppo. Alla guida di Enel occorre un manager capace di gestire le dinamiche internazionali di Enel.

La partita nomine dovrebbe concludersi nelle prossime settimane con la presentazione delle liste. Tra i manager più accreditati per la sostituzione eventuale di Starace: Donnarumma (ceo Terna, ex Acea), Scaroni (ex Eni) e Cattaneo (ex Terna, Telecom, Ntv).