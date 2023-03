È uscito il Certificate Journal n.786

Una nuova bufera sta mettendo sotto pressione il settore bancario e fino a quando non si avranno ulteriori conferme riguardo alla solidità del sistema è lecito aspettarsi che la volatilità resti su livelli elevati.

In questo contesto, come si è potuto osservare negli ultimi anni, i picchi di volatilità rendono più interessanti i profili di rischio rendimento dei certificati. Sfruttando questo elemento siamo andati ad osservare da vicino una recente emissione di Maxi Cash Collect di BNP Paribas. Certificati caratterizzati dal noto maxi-premio iniziale che per come sono strutturati, con due date autocallable prima della fine dell’anno, potrebbero tornare utili anche agli investitori che hanno i depositi presso intermediari che prevedono la compensazione a chiusura delle posizioni.

Per tenersi aggiornati sui mercati e sulle opportunità offerte dal segmento dei certificati, questa settimana è ricca di eventi. Oltre ai consueti webinar, giovedì appuntamento con l’edizione speciale dei corsi Acepi dove oltre al direttore scientifico Giovanna Zanotti e di Pierpaolo Scandurra saranno presenti tre consulenti finanziari che spiegheranno come utilizzano i certificati. La settimana si chiuderà con Investing Napoli 2023, l’evento organizzato da SOS Trader.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.786