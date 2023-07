ENAV: contratto con fornitore servizi navigazione aerea di Taiwan

ENAV, attraverso la propria controllata IDS AirNav, ha siglato un contratto con il fornitore dei servizi alla navigazione aerea di Taiwan, ANWS (Air Navigation and Weather Services). La commessa, della durata di 5 anni, ha un valore complessivo pari a 5 milioni di euro.

L’Amministratore Delegato Pasqualino Monti ha dichiarato: “Stiamo puntando molto sul mercato non regolamentato che rappresenta una leva importante per far crescere la marginalità della Società. I sistemi di IDS AirNav sono tra i più utilizzati a livello internazionale ma sono convinto che ci siano ancora ampi margini di miglioramento grazie anche alle capacità che abbiamo in altri settori come il training o la consulenza aeronautica. Stiamo lavorando per creare un vero e proprio ecosistema commerciale che integri in modo ancora più efficiente tutte le realtà del nostro Gruppo.”

Il contratto prevede la fornitura e l’assistenza di “CRONOS”, un nuovo sistema di gestione delle informazioni aeronautiche. Si tratta di una piattaforma digitale ad alte prestazioni che sarà in uso nelle sale di controllo taiwanesi e accessibile dagli aeroporti e dalle compagnie aeree entro il 2024. “CRONOS” si aggiunge così ai servizi già forniti dal Gruppo ENAV e già in uso ad ANWS, come il sistema per la progettazione di procedure di avvicinamento e il sistema di pubblicazione delle informazioni aeronautiche, a beneficio di un’ottimizzazione dei processi operativi e a favore di una maggiore sostenibilità.