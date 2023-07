Tiscali approda nel Metaverso con EY come tech provider

Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, approda nel Metaverso con il progetto Tiscali Campus nel Metaverso, con il supporto di EY in qualità di tech provider.

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un ambiente virtuale per gli utenti di Tiscali, organizzato in tre diverse aree personalizzate in base all’obiettivo e alla funzione: dalla componente esperienziale, alla fruizione di contenuti fino all’acquisto di beni e servizi, il tutto in modalità altamente immersiva.

Il gruppo è ormai una Media Company multipiattaforma e multiaccesso e con Tiscali Metaverso si candida a diventare uno dei pionieri del Metaverso nel settore telco italiano

Tiscali conferma quindi la sua vocazione all’innovazione e fa un ulteriore passo nella direzione della Syndication: crea ed espande il suo ecosistema multicanale aperto che ingloba i contenuti delle properties digitali del gruppo e i contributi di partners esterni.