Elon Musk critica i mercati finanziari: troppe norme e pressioni

Elon Musk non ha peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le sue preoccupazioni riguardo la situazione attuale dei mercati finanziari degli Stati Uniti. In un recente dialogo con Cathie Wood di ARK Investment Management, il Ceo di Tesla e SpaceX ha lamentato l’elevato onere regolamentare che grava sulle società quotate in borsa, così come la pressione esercitata dagli azionisti, che limita l’efficienza delle imprese.

Le critiche di Musk non si fermano qui. L’investitore e imprenditore ha anche sollevato dubbi sul modo in cui gli investimenti passivi alimentano la volatilità del mercato. Questa non è la prima volta che Musk si trova in conflitto con le norme dei mercati finanziari. In passato, ha avuto diversi problemi con le autorità di regolamentazione a causa della sua ostilità verso la rigida struttura delle leggi sui titoli negli Stati Uniti.

Musk ha sottolineato il dilemma che molte società pubbliche affrontano. “C’è molta pressione, una pressione immensa, su una società pubblica per non avere un brutto trimestre. Questo può effettivamente portare a un’operazione meno efficiente, dove si fanno grandi sforzi alla fine del trimestre per non deludere la gente”, ha dichiarato Musk durante una discussione su Spaces, trasmessa in diretta sulla piattaforma di social media X. Ha poi aggiunto che “gli orizzonti temporali non coincidono tra gli investitori e la visione a lungo termine di un’azienda”.