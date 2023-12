Revolut: ricavi +45% a £922 mln nel 2022, punta a £2 mld nel 2023

A pochi giorni dal termine previsto, dopo l’estensione ottenuta a settembre, Revolut ha diffuso i risultati del 2022, in cui la banca online britannica ha registrato un incremento del 45% dei ricavi a £922,5 milioni e una perdita ante imposte di £25,4 milioni, rispetto a un utile di £39,8 milioni dell’anno precedente.

I fondatori Nik Storonsky e Vlad Yatsenko hanno inoltre previsto un incremento dei ricavi fino a $2 miliardi per l’anno in corso (rispetto a 1,5 miliardi previsti qualche tempo fa), con un margine di profitto netto a due cifre.

Storonsky, CEO dell’azienda, ha dichiarato: “Abbiamo rafforzato la nostra posizione finanziaria, ampliato la nostra base di clienti, lanciato nuovi prodotti, ampliato i mercati di riferimento e potenziato la nostra infrastruttura di rischio, compliance e governance”.

A novembre Revolut ha assunto Francesca Carlesi, ex dirigente di Barclays e Deutsche Bank, a capo della unit britannica. Tra gli obiettivi, quello di ottenere una licenza bancaria britannica, per la quale è stata presentata domanda nel gennaio 2021, un passaggio cruciale per espandere il business nel Regno Unito e, successivamente, anche negli Stati Uniti.