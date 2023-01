Elliott Management mette gli occhi su Salesforce

Elliott punta su Salesforce, società di software basata su cloud. “Non vediamo l’ora di lavorare in modo costruttivo con Salesforce per realizzare il valore che si addice a un’azienda della sua statura”, ha detto a Reuters Jesse Cohn, managing partner di Elliott.

Cohn, che ha fatto parte dei consigli di amministrazione di diverse società tecnologiche tra cui Twitter ed eBay, ha definito Salesforce “una delle principali società di software al mondo”, aggiungendo di aver “sviluppato un profondo rispetto per Marc Benioff e per ciò che ha costruito”. Benioff ha co-fondato l’azienda ed è il suo co-CEO. Il co-CEO di Benioff, Bret Taylor, dovrebbe lasciare questo mese, lasciando Benioff come unico CEO. Elliott ha effettuato molti investimenti incentrati sulla tecnologia. Di recente ha vinto un posto nel consiglio di amministrazione di Pinterest quando la società ha aggiunto il portfolio manager di Elliott, Marc Steinberg come direttore. Salesforce ha un valore di $ 151,3 miliardi e all’inizio di quest’anno ha dichiarato di voler tagliare i posti di lavoro del 10% e chiudere alcuni uffici dopo che le rapide assunzioni dovute alla pandemia l’hanno lasciata con una forza lavoro in esubero nel bel mezzo di un rallentamento economico.