Goldman Sachs: verso taglio degli investimenti nella divisione asset management

Il ramo di gestione patrimoniale di Goldman Sachs ridurrà significativamente i 59 miliardi di dollari di investimenti alternativi che hanno pesato sugli utili della banca, come ha dichiarato un dirigente a Reuters.

Julian Salisbury, chief investment officer dell’asset and wealth management di Goldman Sachs, ha dichiarato in un’intervista che prevede lo scorporo delle posizioni nei prossimi anni e la sostituzione di alcuni dei fondi in bilancio con capitale esterno. “Mi aspetto un calo significativo rispetto ai livelli attuali”, ha detto Salisbury. “Non si azzererà, perché continueremo a investire in e a fianco dei fondi, rispetto alle singole operazioni in bilancio”. Goldman ha avuto un quarto trimestre disastroso, mancando gli obiettivi di profitto di Wall Street con un ampio margine. Come altre banche in difficoltà a causa dello stallo delle operazioni societarie, Goldman sta licenziando più di 3.000 dipendenti nella sua più grande serie di tagli di posti di lavoro dalla crisi finanziaria del 2008.

La banca fornirà ulteriori dettagli sul suo piano di asset durante l’investor day di Goldman Sachs il 28 febbraio.