Elezioni Usa e mercati: tre speciali de “L’arena del trading e degli investimenti”, dal 4 al 6 novembre

Il countdown ufficiale per le elezioni americane del 5 novembre è partito. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sugli States che si preparano ad eleggere il nuovo inquilino della Casa Bianca. Sarà la candidata democratica Kamala Harris o il repubblicano Donald Trump a trionfare? Un esito che al momento resta fortemente incerto: in tutti sondaggi la vicepresidente democratica e l’ex presidente sono testa a testa.

Un duello, un esito, che verrà seguito da vicino anche UniCredit che lancia una serie appuntamenti sulle elezioni presidenziali americane 2024, con una diretta sul proprio canale YouTube. Tre speciali per scandagliare gli impatti potenziali sui mercati e sugli investimenti dell’elezione del nuovo presidente Usa.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I tre eventi e gli ospiti

“Harris vs Trump, il voto visto dai mercati: scenari e impatti sull’economia e sulle Borse”. Questo il titolo del primo evento fissato alla vigilia dell’Election day, il 4 novembre a partire dalle ore 14:30. Ospiti della puntata Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, Maurizio Mazziero, analista e fondatore di Mazziero Research, e Marco Medici, Head of Public Distribution Italy UniCredit.

Il giorno successivo, il 5 novembre sempre a partire dalle 1430, va in onda “Harris vs Trump, testa a testa nei sondaggi. Dove si decide la Casa Bianca?”. Si guarderà ai sondaggi e all’andamento del voto, con un occhio sempre attento ai potenziali impatti sui mercati finanziari con Angelo Ciavarella, professore Università di Greenwich, Peter Cardillo, capo Economista di Spartan, e Riccardo Giuseppe Falcolini, Sales Public Distribution Italy UniCredit.

È fissato per il 6 novembre a partire alle 8:45 il terzo e ultimo appuntamento de “L’Arena del Trading” dedicata alle elezioni presidenziali americane 2024. “Harris vs Trump, il ‘verdetto’ che guida i mercati”, si concentrerà invece sulle reazioni dei mercati ai risultati elettorali. Ospiti Carlo Alberto De Casa, analista indipendente e Riccardo Giuseppe Falcolini, Sales Public Distribution Italy UniCredit.

“L’arena del trading e degli investimenti”, il nuovo format targato UniCredit

Con questi speciali parte ufficialmente la nuova trasmissione di UniCredit: “L’arena del trading e degli investimenti”, a cui parteciperanno come ospiti. Si tratta di un format settimanale che di puntata in puntata analizzerà e discuterà con analisti e trader i temi più caldi della settimana sui mercati finanziari, insieme alle ultime novità più interessanti sui Certificate di UniCredit.

Gli esperti presenti forniranno agli spettatori gli strumenti per comprendere meglio i possibili scenari post-elettorali, con un focus sugli impatti a breve e lungo termine per i mercati finanziari. Non perdere questa opportunità per essere preparato su uno degli eventi politici più attesi dell’anno.

Per chi volesse, a partire dalle 14.30 di lunedì 4 novembre, sarà possibile seguire qui sul nostro sito e sul canale YouTube di UniCredit le tre puntate dello speciale dedicato alle elezioni americane.