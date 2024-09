Pirelli e Bosch, collaborazione innovativa per nuovi pneumatici intelligenti

Pirelli e Bosch hanno annunciato una collaborazione tecnologica volta a sviluppare nuove soluzioni software e funzionalità di guida avanzate. L’obiettivo principale di questo accordo è migliorare la sicurezza, il comfort e la sostenibilità per gli automobilisti, grazie all’uso di sensori integrati nei pneumatici, noti come ‘in-tyre’.

Secondo un comunicato congiunto delle due aziende, “Bosch e Pirelli condividono la visione di un percorso a lungo termine per esplorare insieme l’uso dei flussi di dati provenienti dai pneumatici come input per i sistemi di controllo della dinamica del veicolo”. Pirelli Cyber Tyre è il primo sistema al mondo basato su pneumatici con sensori integrati che raccolgono dati e li trasmettono al veicolo in tempo reale, migliorando così la dinamica di guida.

Bosch ha già sviluppato un’applicazione ESP (controllo di stabilità) specificamente adattata ai pneumatici Pirelli, in un progetto congiunto con il costruttore di auto ad alte prestazioni Pagani. Nell’ambito del nuovo accordo, Bosch fornirà le competenze hardware e software sviluppate nel corso degli anni come fornitore di tecnologie e servizi su scala globale.