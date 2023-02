È uscito il Certificate Journal n.781

Suonano i primi campanelli di allarme sui mercati e a fare alzare l’attenzione degli operatori è stato il dato sui prezzi all’ingrosso negli Stati Uniti che mostra che le tensioni inflazionistiche permangono.

L’industria dei certificati sta rispondendo a questa esigenza in modo massiccio e gli emittenti più attivi sul mercato stanno continuando a proporre strutture che mirano a mettere al riparo da fiammate di volatilità. Unicredit in particolare, nelle ultime settimane ha lanciato sul mercato, una lunga serie di Cash Collect Low Barrier sia a singolo sottostante che su basket worst of per dare la più ampia gamma di scelta possibile.

Altra strategia per difendersi dalla volatilità e lo stock picking, e tra i titoli anticiclici che meno sentono il peso di eventuali crisi rientrano le “big pharma”; su questo tema punta una delle ultime emissioni di Barclays che con una struttura callable mette sul piatto un certificato che punta al 15% annuo a fronte di una barriera posta al 60%.

Per chi volesse apprendere le peculiarità di queste strutture, e delle altre presenti sul mercato italiano, ricordiamo che lunedì prenderà il via una nuova sessione del corso base organizzato da Acepi a cui seguirà l’appuntamento con il Club Certificate di Unicredit e il webinar con Société Générale.

