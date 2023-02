È uscito il Certificate Journal n.779

Con 4907 nuove emissioni entrate poi in negoziazione in Borsa Italiana e un primario proiettato verso i 16 miliardi di euro di collocato, il segmento dei certificati archivia un 2022 da record, nonostante le tante difficoltà incontrate lungo il percorso. Questi sono solo alcuni dei numeri mostrati durante la serata degli Italian Certificate Awards, un’edizione che, dopo il periodo della pandemia, si è svolta totalmente in presenza nella preziosa cornice milanese di Palazzo Mezzanotte, luogo simbolo per i mercati azionari italiani.

Incorato Emittente dell’Anno è stata Unicredit, assoluta protagonista del segmento con all’attivo 3000 emissioni di certificati a leva dinamica e 841 Investment a cui segue un’intensa attività di informazione data da un sito completo ed aggiornato e da diversi appuntamenti informativi settimanali. L’ambito premio del Certificato dell’Anno è stato attribuito al Cash Collect Memory su Unicredit e Intesa Sanpaolo che BNP Paribas ha sapientemente strutturato con una barriera posta al 40% raccogliendo ampi consensi dagli investitori e dando il via alla tendenza dei “Low Barrier”. Tra le Reti Private, Banca Generali conquista il primo posto per il quarto anno consecutivo mentre tra i Broker, primo posto per IG; a Vontobel è invece andato il premio speciale del Certificate Journal. Tante le novità di questa edizione a partire dalle categorie che hanno premiato gli emittenti sulla base delle statistiche di Borsa Italiana

Chiuso il sipario degli Italian Certificate Awards 2022, l’attenzione è già rivolta alla 17° edizione e ai possibili certificati candidati alla vittoria per il 2023. Saprà BNP Paribas riconfermarsi come emittente innovativo con i Dual Currency, novità dell’ultimo periodo sul mercato dei certificati? E riuscirà Barclays a conquistare il premio di Certificato dell’anno con i Fixed Cash Collect Airbag di nuova emissione? La competizione è aperta e gli emittenti anche in questo primo scorcio del 2023 stanno rendendo sempre più attraente il segmento dei certificati introducendo soluzioni innovative e affinando le strutture più diffuse per dare modo a consulenti e investitori di creare portafogli efficienti anche in un contesto di mercati di difficile lettura. E ora spazio ai vincitori e alle schede dei certificati che si sono distinti nelle varie categorie.

