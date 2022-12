Digital360 rileva il 100% di Ycon, sesta acquisizione del 2022 in latinoamerica

DIGITAL360, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, nella giornata di oggi ha comunicato di aver concluso l’acquisizione del 100% delle quote della società Ycon SAS con sede a Buenos Aires e della sua filiale statunitense Textualists LLC, con sede in Albuquerqe (New Mexico).

Con questa ulteriore acquisizione, la sesta finalizzata nel corso del 2022 nell’area latinoamericana, prosegue con successo il percorso che mira a far diventare il Gruppo il punto di riferimento per supportare le principali aziende tecnologiche mondiali nelle loro attività di marketing e lead generation nei paesi di lingua spagnola.

Ycon è un’azienda specializzata nella produzione di contenuti editoriali di alta qualità e campagne di comunicazione e affianca i propri clienti B2B nel migliorare la propria immagine e il posizionamento commerciale nel mercato di riferimento. L’acquisizione di Ycon segue in Argentina quella di Xona, marketing agency specializzata nel mercato B2B e nel settore delle aziende tecnologiche.

Come riporta la nota societaria, l’accordo prevede l’acquisto del 100% delle quote per un corrispettivo pari a 130 mila USD, a cui potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati economici previsti per gli esercizi 2023 e 2024.

Intanto a Piazza Affari il titolo Digital360 si trova al momento in rialzo dello 0,68% trovandosi così a quota 4,45 euro ad azione.