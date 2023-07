PepsiCo batte le stime sugli utili e alza le previsioni per l’intero anno

PepsiCo ha battuto le stime sugli utili e sui ricavi del secondo trimestre. Il gigante delle bevande ha anche alzato le previsioni per l’intero anno.

Le azioni sono salite nelle contrattazioni premarket di oltre il 2%.

Nel dettaglio la società ha registrato un utile per azione a 2,09 dollari rettificati contro 1,96 dollari attesi, ricavi a 22,32 miliardi di dollari contro i 21,73 miliardi di dollari previsti. Pepsi ha riportato un utile netto del secondo trimestre attribuibile alla società di 2,75 miliardi di dollari, o 1,99 dollari per azione, in crescita rispetto agli 1,43 miliardi di dollari, o 1,03 dollari per azione, dell’anno precedente.