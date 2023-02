Debole Piazza Affari in avvio, ancora acquisti su Tim

Partenza in modesto calo per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,3% a 26.870 punti.

Vendite in particolare su Moncler (-1,7%), Interpump (-1,5%) e Stm (-1,5%). In controtendenza Telecom Italia (+3,6%), in attesa di sviluppi sulla cessione della rete, seguita da Intesa Sanpaolo (+1,4%) e Banco Bpm (+0,8%).

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 186 punti base con il rendimento del decennale italiano in risalita oltre il 4,1%. Sul Forex, l’euro/dollaro scende sotto quota 1,08 mentre fra le materie prime viaggia in lieve rialzo il petrolio, con il Brent a 80,5 dollari al barile, dopo la discesa della scorsa ottava.

In Germania, gli ordini di fabbrica a dicembre hanno registrato un incremento mensile del 3,2% e una flessione annua del 10,1%, facendo meglio delle attese. In programma oggi anche i dati sulle vendite al dettaglio dell’eurozona.

Domani l’attenzione si sposterà prevalentemente su un discorso di Jerome Powell, dopo il dato sorprendente sul mercato del lavoro di venerdì che ha rafforzato l’idea di una Fed più restrittiva di quanto i mercati sperino. Sullo sfondo, le tensioni geopolitiche dopo l’abbattimento del pallone cinese da parte degli Usa e l’annullamento della visita del segretario di Stato americano Blinken in Asia.