De’ Longhi: Nicola Serafin nominato Direttore Generale

Il CdA di De’ Longhi ha approvato la nomina di Nicola Serafin a Direttore Generale, con diretto riporto all’AD Fabio de’ Longhi. Nella nuova posizione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023, Nicola Serafin avrà le deleghe di ordinaria amministrazione per la gestione del Gruppo.

Nicola Serafin è in De’ Longhi dal 2000 ricoprendo negli anni ruoli con responsabilità crescenti, e nella nuova posizione avrà le deleghe di ordinaria amministrazione per la gestione del Gruppo. Nelle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, la nomina di un Direttore Generale di estrazione interna, a supporto dell’operato dell’Amministratore Delegato Fabio de’ Longhi, rappresenta la soluzione ideale per garantire il raggiungimento degli obiettivi di crescita e profittabilità di lungo termine nel rispetto dei valori distintivi del Gruppo.