Digital Value: Ottiene la top partnership con Oracle in ambito Cloud

Digital Value, società attiva in Italia nel settore delle infrastrutture ICT e inclusa nell’Euronext Tech Leaders, ha raggiunto la certificazione Oracle Cloud Solution Provider (CSP), accreditandosi così tra i Partner italiani di Oracle che hanno già ottenuto questo risultato.

Gli analisti prevedono che entro il 2026 la spesa del cloud pubblico supererà il 45% di tutte le spese IT aziendali: Digital Value gioca un ruolo chiave nell’esecuzione della strategia cloud di organizzazioni complesse grazie alla solidità e alla comprovata capacità tecnica di identificare e rispondere alle crescenti richieste tecnologiche che hanno un impatto sugli obiettivi di business e che, attraverso le soluzioni Oracle, influenzano i benefici a lungo termine in termini di costi, efficienza operativa e user experience.