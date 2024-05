David Beckham è il nuovo ambasciatore globale di AliExpress

AliExpress, il noto portale di e-commerce di proprietà del gigante cinese Alibaba, ha annunciato di aver scelto l’ex stella del calcio inglese David Beckham come nuovo ambasciatore globale del marchio.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, Beckham sarà il volto della campagna ‘Score More with AliExpress’, concepita per celebrare il Campionato Europeo di calcio UEFA in programma dal 14 giugno al 14 luglio prossimi. La campagna prevede una serie di offerte e premi esclusivi per gli utenti della piattaforma.