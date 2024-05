Piazza Affari cauta in avvio, in linea con l’Europa

Le borse europee aprono poco mosse dopo le perdite della scorsa settimana. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in frazionale rialzo (+0,2%) in area 34.550 punti. Acquisti su Leonardo (+1,2%), Unipol (+1%) e Stellantis (+0,9%), in lieve calo A2a (-0,5%), Recordati (-0,4%) e Iveco Group (-0,4%).

Giornata scarica di appuntamenti macro rilevanti, con i soli dati sull’indice tedesco IFo, mentre il capo economista della Bce, Philip Lane, ha confermato il taglio dei tassi a giugno ma ha sottolineato che la politica monetaria rimarrà restrittiva. Il giorno chiave per i mercati sarà venerdì, con i dati sull’inflazione della zona euro e il Pce core statunitense. In precedenza, attenzione all’inflazione della Germania (mercoledì), la fiducia dei consumatori americani (martedì) e i Pmi cinesi (venerdì).

Rendimenti obbligazionari poco mossi, con lo spread Btp-Bund intorno a 129 punti base, il decennale italiano al 3,88% e il Bund al 2,58%.

Tra le materie prime, l’oro rimane in area 2.340 dollari l’oncia mentre le quotazioni del greggio si stabilizzano, con il Brent in area 82 dollari al barile, in vista della riunione dell’Opec+ di sabato 1° giugno.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si attesta a 1,085 e il dollaro/yen poco sotto quota 157 dopo l’apertura della Boj a rialzi graduali dei tassi.