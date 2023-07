Dal lancio di ChatGPT nel novembre 2022, l’attenzione degli investitori sull’intelligenza artificiale (IA) è aumentata in modo esponenziale. Per questo Vontobel ha deciso di ampliare la propria offerta quotando su SeDex uno Strategic Certificate che replica il Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index. Si tratta di un prodotto Open-End (senza scadenza) che non prevede nessuna cedole e il rendimento è dato esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e vendita del certificato.

Un mercato da $13.000 mld entro il 2030

“Il lancio di ChatGPT ha segnato uno spartiacque nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il breve tempo impiegato da ChatGPT per raggiungere 1 milione di utenti (5 giorni) riflette la rilevanza di questa tecnologia. La spesa globale per l’IA dovrebbe raggiungere i 154 miliardi di dollari quest’anno – rispetto ai 24 miliardi di dollari del 2018 – portando a un valore economico globale di 13.000 miliardi di dollari entro il 2030. Con l’afflusso di molti capitali nella tecnologia dell’IA e nelle rispettive società, riteniamo che questo sia un buon momento per creare un’esposizione nei portafogli di investimento” ha commentato Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia.

La composizione dell’indice

L’indice, gestito attivamente dalla stessa Vontobel, è composto da un minimo di 30 a un massimo di 50 società di piccola, media e grande capitalizzazione fortemente associate all’intelligenza artificiale, e che, secondo le valutazioni qualitative degli analisti di Vontobel appartengono a una delle tre seguenti categorie:

abilitanti dell’IA, in quanto forniscono l’infrastruttura o i servizi ad essa connessi,

disruptive, poiché utilizzano l’IA per sconvolgere i modelli di business convenzionali

con un core business che fa leva sull’IA, in quanto ottimizzano il proprio core business con l’uso dell’IA.

Esse vengono selezionate all’interno di una gamma di oltre 7.000 società che appartengono a diversi settori, da quello tecnologico, a quello dei beni di consumo, passando poi per il settore dell’assistenza sanitaria e quello dell’industria.

Come vengono selezionati i titoli

Il processo di selezione delle società avviene in tre fasi. Nella prima, di tipo quantitativo, si effettua una selezione tematica, attingendo a diversi fornitori di dati per trovare società il cui successo dipende in modo significativo dall’intelligenza artificiale. Nella seconda gli analisti di Vontobel si accertano che le società preselezionate abbiano una stretta relazione con l’intelligenza artificiale. Infine, le società selezionate vengono analizzate dal punto di vista dell’analisi finanziaria e valutate per la loro qualità.