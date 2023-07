La recente impennata dei titoli legati all’AI (Intelligenza Artificiale) ci ricorda quanto sia dirompente e creatrice di valore. La nuova rivoluzione industriale iniziata per il consumatore con Internet si sta ora rapidamente diffondendo nelle industrie attraverso soluzioni cloud, AI, blockchain e Internet of Things.

L’AI, un tema dal grande potenziale

Il tema dell’’intelligenza artificiale è attualmente uno dei principali driver di crescita sul mercato dei capitali, con l’indice tecnologico americano Nasdaq che nei primi sei mesi del 2023 ha registrato una performance di tutto rispetto (+36,5%). A distinguersi in particolare sono proprio quelle aziende che hanno deciso di investire sull’AI.

E il suo contributo sull’economia globale si prevede non sarà da meno: con riferimento alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale Generativa nei diversi settori, McKinsey ha stimato il valore aggiunto che questa tecnologia potrebbe apportare in un range compreso tra i 2,6 a 4,4 migliaia di miliardi di dollari all’anno, cifra che corrisponde all’intero Pil del Regno Unito.

Nuovi Turbo Certificate sull’AI

Per questo motivo, BNP Paribas ha deciso di allargare ulteriormente la propria gamma di Turbo Unlimited Certificate con una nuova emissione su alcuni dei principali protagonisti in tema di Intelligenza Artificiale, puntando su aziende come Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Global Foundries, Dynatrace, Uipath, Micron Technologies, C3.AI, Relx e NetApp. Investire nell’AI tramite i Turbo Unlimited Certificate significa avere la possibilità di amplificare i movimenti del sottostante grazie all’utilizzo della leva finanziaria dinamica (fino a 20x per questi prodotti).

Come funzionano i Turbo Unlimited

La denominazione “Unlimited” deriva dall’essere “open end”, ovvero non prevedono alcuna scadenza. In questo modo l’investitore può utilizzare a pieno la potenzialità della leva dinamica, evitando così il compounding effect tipico dei prodotti a leva fissa e, quindi, sfruttare una Leva Finanziaria costante per tutto il tempo che ritiene opportuno. I Turbo Unlimited, negoziabili sul mercato SeDeX (MTF) di Borsa Italiana, sono adatti a strategie di trading e di copertura del portafoglio, e consentono di investire a leva sfruttando la possibilità di prendere posizione al rialzo (Turbo Unlimited Long) o al ribasso (Turbo Unlimited Short), con un minor impiego di capitale.

Questi prodotti, inoltre, permettono di amplificare i movimenti del sottostante grazie all’utilizzo della leva finanziaria e, a differenza dei certificati o ETF a leva fissa, non risentono dell’effetto dell’interesse composto: l’investitore decide infatti al momento dell’investimento la leva finanziaria, che resta invariata fino alla chiusura della posizione, e non solo nella singola giornata di negoziazione. Nei Leva Fissa infatti, la leva finanziaria è fissa soltanto su base giornaliera e la performance viene ricalcolata ogni giorno sulla base del livello di chiusura del sottostante di riferimento del giorno lavorativo precedente.

Il prezzo teorico del Turbo Unlimited Long riflette la differenza tra la quotazione del sottostante e il livello dello strike, ossia il valore del sottostante stabilito all’inizio della vita del prodotto che determina l’effetto leva. In maniera speculare, per calcolare il prezzo teorico dei Turbo Unlimited Short si considera la differenza tra lo strike e la quotazione del sottostante. Nei Turbo Unlimited lo strike corrisponde con la barriera disattivante, valore che viene aggiornato giornalmente in base al costo del finanziamento: una volta raggiunta, il valore del certificato si azzera. Questa barriera può però essere anche considerata come uno “stop loss automatico” per quegli investitori che non riescano ad imporsi una rigorosa strategia di taglio alle perdite, indispensabile nel trading.

Il commento di Nevia Gregorini

“Abbiamo deciso di allargare la gamma dei Turbo Unlimited a diversi titoli del settore dell’intelligenza artificiale, che ha trainato la crescita del Nasdaq negli ultimi mesi. Con quest’ultima emissione che ha come sottostanti selezionate società tecnologiche americane, gli investitori hanno la possibilità di impiegare solo una parte del capitale che avrebbe dovuto utilizzare nel caso di un investimento diretto nel sottostante e di puntare su titoli esteri con costi di negoziazione ridotti e senza necessità di avere un conto in valuta.” ha commentato Nevia Gregorini, Head of Exchange Traded Solutions di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.

Maggiori informazioni sulla gamma Turbo Unlimited Certificate di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-leva/turbo-certificate