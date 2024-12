Da Vontobel i primi certificati con Autocall Ciclico su panieri di azioni

Vontobel riconferma la sua attenzione e il suo impegno all’innovazione, quotando sul SeDeX di Borsa Italiana i primi certificati dotati di Autocall Ciclico.

Nel dettaglio, Vontobel lancia nove nuovi Memory Cash Collect su panieri di titoli che prevedono la possibilità di rimborso anticipato a partire da febbraio 2025 attraverso un meccanismo di Autocall del tutto nuovo per gli investitori italiani: esso, infatti, non è fisso, non è nemmeno semplicemente decrescente, ma registra nel tempo un andamento ciclico. Il livello di Autocall, infatti, è inizialmente al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale, decresce del 2% ogni mese fino ad arrivare al 90%, torna poi al 100% per poi cominciare a decrescere nuovamente nei mesi successivi seguendo lo stesso pattern del semestre precedente.

I nuovi prodotti permettono di investire su panieri composti da tre titoli appartenenti ai settori tech, farmaceutico, bancario, assicurativo, automotive, aerospaziale, abbigliamento sportivo e lusso, prevedendo premi mensili con Effetto Memoria che variano dallo 0,90% all’1,56%, con rendimenti annui compresi tra il 10,80% e il 18,72%.

Tutti i certificati su azioni non quotate in euro sono dotati di opzione Quanto e, pertanto, non sono soggetti al rischio di cambio. La Barriera, monitorata solo a scadenza, e la Soglia Bonus sono fissate al 60%.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“In un mercato molto competitivo e affollato, Vontobel si prefigge di distinguersi per un approccio di innovazione costante al servizio degli investitori. Innovazione che può passare per novità molto rilevanti come la quotazione dei certificati a gestione attiva, ma anche su dettagli, meccanismi tecnici come l’Autocall ciclico. In entrambi i casi lo scopo è offrire innovazioni utili agli investitori. In questo specifico caso, questo nuovo meccanismo ci consente di offrire agli investitori un rendimento ulteriore, particolarmente importante in un contesto come quello attuale, dove la volatilità rimane contenuta e i tassi sono in diminuzione”.

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di osservazione mensili intermedie sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza, invece, sono due: