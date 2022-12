Da Vontobel arrivano tre nuovi Tracker Certificate Open-End su tre indici azionari

Vontobel ha ampliato la propria gamma di certificati quotati sul SeDeX a strumenti ‘plain vanilla’, strumenti che replicano in maniera lineare l’andamento di indici azionari molto noti e diffusi tra gli investitori. In particolare, il nuovo listing riguarda 3 Tracker Certificate Open-End sugli indici azionari S&P500, Dow Jones e FTSE MIB.

Nel dettaglio, i nuovi prodotti di Vontobel replicano la versione Net Total Return dei tre noti indici azionari senza alcuna barriera, cap, floor oppure leva, presentano una commissione di gestione dello 0,4% e consentono, come tutti i certificate, di compensare le eventuali minusvalenze generate nei 4 anni precedenti.

“La parabola di sviluppo della nostra gamma”, commenta Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia, “ha conosciuto un’evoluzione molto diversa, quasi opposta a quella di molti altri competitor. Arrivati in Italia solo pochi anni fa, in un mercato già molto affollato, abbiamo scelto di posizionarci innanzitutto su strumenti basati su indici di nicchia ma di grande interesse per gli investitori (es. Aqua Strategy, Hydrogen Top Selection) oppure su pay off innovativi, nonché, facendo leva sulla nostra leadership a livello europeo, sui certificati a leva fissa. Ora che la nostra expertise nel campo dei certificati è nota e riconosciuta, ci ‘apriamo’ a strumenti più semplici, accessibili a un pubblico di investitori più ampio, che attraverso questi Tracker Certificate su indici azionari tradizionali possono costruire la loro esposizione di lungo termine sui principali mercati azionari a livello globale mantenendo l’efficienza fiscale tipica dello strumento.

A questi tre benchmark certificate, che potranno contare sull’efficiente attività di market making di Vontobel, ne seguiranno altri nei prossimi mesi. L’obiettivo, infatti, è di creare in Italia una gamma variegata di benchmark su indici tradizionali, facendo leva sull’expertise che Vontobel ha maturato in altri mercati su questa tipologia di strumenti”.