Vontobel ha quotato sul SeDeX di Borsa Italiana 7 nuovi Certificati Memory Cash Collect, con doppia Barriera (capitale e cedolare) e Soglia Bonus al di sotto della Barriera Capitale. In particolare, i nuovi certificati di Vontobel, che offrono rendimenti annui tra il 10% e il 14%, consentono di investire in basket worst of di titoli attivi nei settori del lusso, petrolifero, bancario italiano, assicurativo, automotive, energetico e minerario.

Le principali caratteristiche

Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale (la data di scadenza il 09 gennaio 2025) e prevedono un livello di autocall decrescente dal 100% al 90%. Per 6 dei nuovi prodotti la Barriera (monitorata a scadenza) è fissata al 55% e la Soglia Bonus al 35%, mentre per il Certificato sul comparto petrolifero la Barriera, sempre monitorata a scadenza, è al 50% e la Soglia Bonus al 40%.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia, ha commentato: “In un contesto in cui la volatilità sembra essere rientrata su livelli quasi normali, vogliamo offrire agli investitori soluzioni adeguate che ottimizzano il profilo rischio/rendimento. I basket settoriali consentono di ridurre i rischi di decorrelazione e l’esposizione alla volatilità. Inoltre, il livello di autocall decrescente fino al 90% rende più probabile il rimborso anticipato a partire dal sesto mese.”

Gli scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione intermedie sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue.

Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Anche gli scenari a scadenza sono tre: